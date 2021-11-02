البحرين توجه دعوة الى مواطنيها الموجودين في لبنان

2021/11/02 | 17:21 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت وزارة خارجية البحرين جميع مواطنيها الموجودين في لبنان إلى “ضرورة المغادرة فورا، نظرا لتوتر الأوضاع هناك، مما يوجب أخذ الحيطة والحذر”.

وقالت الخارجية البحرينية في بيان “تدعو وزارة خارجية مملكة البحرين جميع المواطنين المتواجدين في الجمهورية اللبنانية إلى ضرورة المغادرة فورا نظرا لتوتر الأوضاع هناك مما يوجب أخذ الحيطة والحذر”، مؤكدة على “ما صدر عنها من بيانات سابقة بعدم السفر نهائيا إلى الجمهورية اللبنانية، وذلك “منعا لتعرض المواطنين البحرينيين لأية مخاطر، وحرصا على سلامتهم”.

وكانت تصريح لوزير الخارجية اللبناني جورج قرداحي، اعتبر فيه أن “الحرب اليمنية عبثية يجب أن تتوقف وأن الحوثيين يدافعون عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي”، أثارت أزمة دبلوماسية بين لبنان ودول الخليج العربي، وسحبت على أثرها كل من السعودية والكويت الإمارات والبحرين، سفرائها ودبلوماسييها من لبنان، وطلبت مغادرة السفير اللبناني.

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