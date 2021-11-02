2021/11/02 | 17:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اصدر المكتب الاعلامي لمحافظ ذي قار، اليوم الثلاثاء، تنويها بشأن احدى الصفحات المزورة التي تقوم بنسب اخبار للحكومة المحلية.وذكر المكتب في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “لا تزال بعض […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكتب محافظ ذي قار يصدر تنويها بشأن احدى الصفحات المزورة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب محافظ ذي قار يصدر تنويها بشأن احدى الصفحات المزورة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب محافظ ذي قار يصدر تنويها بشأن احدى الصفحات المزورة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).