2021/11/02 | 17:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ذكرت تقارير صحفية، أن فريقا للبحث عن الكنوز، أضحى قريبا من العثور على أكبر كنز في العالم، وسط توقعات بأن تصل قيمته إلى أكثر من 20 مليار دولار، لكن ثمة من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قيمته 20 مليار دولار..



“تقدم” في البحث عن أغلى كنز في العالم المركز الخبري الوطني.

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