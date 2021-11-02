الضباب يلغي ويؤجل 200 رحلة جوية بمطارات موسكو

2021/11/02 | 17:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع تسببت حالة من الضباب الكثيف في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الثلاثاء، في تأجيل أو إلغاء أكثر من 200 رحلة جوية.وقال موقع قناة "آر تي عربية" الروسية، إن "حالة من الضباب الكثيف تسببت في تأجيل أو إلغاء أكثر من 200 رحلة جوية في مطارات "فنوكوفو" و"دوموديدوفو" و"شيريميتيفو"، وذلك بعدما تسبب الضباب في حجب الرؤية".وأضاف، أنه "بحسب آخر المعطيات، تم تأجيل 64 رحلة وإلغاء خمس رحلات أخرى في مطار "فنوكوفو"، وفي مطار "دوموديدوفو" تم تأجيل 60 رحلة وألغيت 14 رحلة، وفي مطار "شيريميتيفو"، تأجلت 51 رحلة وأُلغيت 15 رحلة أخرى".من جانبها، أعلنت هيئة الطيران المدني الروسية اليوم أن الضباب الكثيف أجبر عشرات الطائرات على الهبوط في مطارات احتياطية خارج العاصمة موسكو.

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