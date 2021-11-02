2021/11/02 | 17:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني طالبت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، وزارة التربية بعدم السماح للطالب بالدوام ما لم يصطحب بطاقة اللقاح أو فحص بي سي آر أسبوعيا.وقال مدير الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طلب من الصحة الى التربية حول دوام الطلبة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طلب من الصحة الى التربية حول دوام الطلبة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طلب من الصحة الى التربية حول دوام الطلبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).