2021/11/02 | 17:30 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تدعو التربية إلى عدم السماح بدوام الطالب ما لم يصطحب معه بطاقة اللقاح أو فحص (PCR) أسبوعياً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/02 | 17:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.

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