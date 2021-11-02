2021/11/02 | 17:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلـن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عادل الركابي إطلاق مبالغ الإعانة الاجتماعية لتشرين الثاني.

وقالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في بيان اليوم، (2 تشرين الثاني 2021)، ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عادل الركابي أعلـن اطلاق مبالغ الاعانة الاجتماعية لشهر تشرين الثاني الحالي (الدفعة قبل الاخيرة لعام ٢٠٢١)

لاكثر من مليون و(٤٠٠) الف اسرة مستفيدة في بغداد والمحافظات بمبلغ اجمالي يصل الى اكثر من (٢٩٩) مليار دينار".

وأوضح الركابي، ان "الدفعة شملت (٩٨٠٠٤١) اسرة يعيلها رجل بمبلغ يصل الى اكثر من (٢٣٧) مليار دينار وكذلك شملت (٤٢٣٤١٩) اسرة تعيلها امرأة بمبلغ يصل الى اكثر من (٦٢) مليار دينار، داعيا الاسر المستفيدة الى التوجه لمنافذ الصرف لاستلام مبالغ الاعانة".

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