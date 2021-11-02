2021/11/02 | 17:30 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- صوّت مجلس الوزراء، بجلسته المنعقدة
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اليوم الثلاثاء، على إرسال 200 مليار
دينار لتمويل المرتبات الشهرية
للعاملين في القطاع العام بإقليم
كردستان، جاء ذلك وفقاً لما نشره
المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار
ع
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة ترسل 200 مليار دينار رواتب موظفي كردستان وتعوض متضرري السيول) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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