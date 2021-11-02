الحكومة ترسل 200 مليار دينار رواتب موظفي كردستان وتعوض متضرري السيول

2021/11/02 | 17:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوّت مجلس الوزراء، بجلسته المنعقدة

اليوم الثلاثاء، على إرسال 200 مليار

دينار لتمويل المرتبات الشهرية

للعاملين في القطاع العام بإقليم

كردستان، جاء ذلك وفقاً لما نشره

المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار

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