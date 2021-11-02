الكاظمي يثني على موقف القضاء في قضية الحكم على قتلة الشهيدين “أحمد وصفاء”

2021/11/02 | 17:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بملاحقة كل من تورط بالدم العراقي، مثنيا في الوقت ذاته على موقف القضاء العراقي في قضية الحكم على قتلة الشهيدين أحمد عبد الصمد وصفاء غالي في البصرة.

وقال الكاظمي خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء إنه كان واضحا أمام الشعب منذ بداية تشكيل الحكومة، مضيفا أن قتلة الناشطين والإعلاميين والمواطنين الأبرياء لن يفلتوا من العقاب وقبضة القانون.

وأكد الكاظمي أن حكومته نجحت في إلقاء القبض على قتلة الشهيد هشام الهاشمي وأحمد عبد الصمد، واوفت بالوعود التي أطلقتها أمام الشعب لاسيما ما يخص الانتخابات وتحقيق العدالة والاصلاحات الاقتصادية.

وجدد رئيس مجلس الوزراء دعمه لاستقلالية القضاء، مشددا إنه لا يسعى إلى الانتقام بل الهدف هو تحقيق العدالة.

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