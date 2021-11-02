نَدين للبنان ولا نُدينه

2021/11/02 | 17:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واقع الحال أنه ليس هناك حرب ليست عبثية، كل الحروب في عمقها عبثية، كلها غير مستحقة، كلها يمكن تفاديها، وكلها تمت بإرادات ومساهمات من كل الأطرف المتورطة.

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