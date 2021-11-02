2021/11/02 | 17:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ناشدت العوائل النازحة من قرية نهر الامام بمحافظة ديالى الحكومة المركزية بالعمل على إعادة العوائل الى مناطقهم وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم.

وأعرب أهالي قرية نهر الامام عن استغرابهم من دخول المسلحين الى القرية على الرغم من وجود القوات الأمنية, مثمنين دور أهالي بعقوبة في إيواء عدد من العوائل وتوفير لهم بعض المستلزمات البسيطة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أهالي قرية نهر الإمام: المسلحون دخلوا الى القرية رغو وجود القوات الأمنية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أهالي قرية نهر الإمام: المسلحون دخلوا الى القرية رغو وجود القوات الأمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).