الصحة تقدم طلباً للتربية يخص دوام الطلبة

2021/11/02 | 17:38 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ طالبت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، وزارة التربية بعدم السماح للطالب بالدوام ما لم يصطحب بطاقة اللقاح أو فحص بي سي آر أسبوعيا.وقال مدير الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير في تصريح للوكالة الرسمية: إن “قرار إعطاء لقاح فايزر للأعمار 12 سنة فما فوق، جاء بعد إقراره من منظمة الصحة العالمية، وتوفيره في […]

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