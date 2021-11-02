2021/11/02 | 17:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قناة "ناس" على تلكرام..آخر تحديثاتنا أولاً بأول

المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم: القضاء بذل جهوداً بإصدار الاحكام ضد المجرمين

ناظم: وزارة الإعمار والإسكان شرعت بإرسال رسائل نصية للمتقدمين على مشروع داري

ناظم: التدقيق بمعاملات المتقدمين على مشروع داري بدأ في بغداد ونينوى وديالى وكربلاء المقدسة والمثنى

ناظم: الإعلان عن أسماء المستحقين ضمن مشروع داري سيكون خلال ثلاثة أسابيع

ناظم: مجلس الوزراء صوت على تخصيص ثلاثة مليارات دينار لمواجهة شحّ المياه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة تكشف موعد الإعلان عن أسماء المستحقين ضمن مشروع ’داري’ السكني) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة تكشف موعد الإعلان عن أسماء المستحقين ضمن مشروع ’داري’ السكني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).