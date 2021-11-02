2021/11/02 | 17:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث باسم مجلس الوزراء يزف بشرى للمتقدمين على مشروع داري السكني

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتحدث باسم مجلس الوزراء يزف بشرى للمتقدمين على مشروع داري السكني) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المتحدث باسم مجلس الوزراء يزف بشرى للمتقدمين على مشروع داري السكني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).