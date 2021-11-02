2021/11/02 | 17:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

دعت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، وزارة التربية لعدم السماح بدوام الطالب ما لم يصطحب بطاقة اللقاح أو فحص بي سي آر أسبوعيا.

وقال مدير الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير في حديث لوكالة الانباء الرسمية وتابعته (بغداد اليوم)، ان "قرار إعطاء لقاح فايزر للأعمار 12 سنة فما فوق، جاء بعد إقراره من منظمة الصحة العالمية، وتوفيره في العراق بكميات كبيرة"، مبيناً أن "الوزارة ارتأت شمول تلك الفئات من أجل زيادة المناعة المجتمعية".

وأوضح أن "لقاح فايزر فقط ما تم السماح به للأعمار 12 – 17 عاماً، بحسب منظمة الصحة العالمية ووكالة الأف دي آي الأمريكية"، داعياً "الأهالي لتلقيح أبنائهم من أجل زيادة المناعة ودفع خطر انتشار الفيروس في المدارس، لاسيما وأن المدارس تعد بيئة ناقلة للفيروس".

وأضاف، أن "اللقاح لتلك الفئات ليس إجبارياً، ولا توجد نية لدى الوزارة في ارسال فرق تلقيحية للمدارس"، مؤكداً أن "لقاح فايزر يحتاج الى تحضيرات موقعية في مراكز التلقيح".

وطالب عبد الأمير، "وزارة التربية وإدارة المدارس بعدم السماح بدوام الطلبة في حال عدم اصطحابهم بطاقة اللقاح أو فحص بي سي آر أسبوعياً، إذ لا بد من وضع شروط كالتي وضعت في الكليات والدوائر الحكومية لضمان عدم نقل الإصابة بين الطلبة".

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت في وقت سابق، شمول الأعمار من 12 سنة فما فوق بلقاح فايزر .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقابل شرط واحد.. الصحة تدعو التربية بعدم السماح للطلبة بالدوام) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقابل شرط واحد.. الصحة تدعو التربية بعدم السماح للطلبة بالدوام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).