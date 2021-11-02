الصحة العراقية تعلق على انخفاض الإصابات: مقبلون على موجة جديدة للجائحة- عاجل

2021/11/02 | 17:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغدادعلقت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، على استمرار انخفاض الاصابات اليومية بفيروس كورونا في عموم البلاد.

وقالت عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح، لـ(بغداد اليوم) "اننا تجاوزنا الموجة الثالثة لكن لا يعني اننا غير مقبلين على موجة اخرى جديدة لاسيما نحن مقبلون على فصل شتاء تزداد به الامراض التنفسية والانتقالية والوبائية ان وجدت".

وأضافت فلاح "اننا في جائحة حالياً فبالتأكيد من الممكن ان نتعرض لموجة جديدة مع عدم الالتزام والتغييرات الجينية للفيروس، ولهذا يجب الاقبال الكبير على اخذ اللقاح وكذلك التزام المواطنين بكافة الاجراءات الصحية لمنع تفشي اي موجه جديدة، قد تكون اخطر من سابقاتها".

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