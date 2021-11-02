2021/11/02 | 17:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يصوت على تخصيص 3 مليارات دينار لمواجهة شح المياه) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يصوت على تخصيص 3 مليارات دينار لمواجهة شح المياه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).