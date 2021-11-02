2021/11/02 | 17:42 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن مصرف الرشيد، الثلاثاء، اطلاق رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية لشهر تشرين الثاني الجاري.وذكر المصرف في بيان ، انه”اطلق رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الثاني الجاري”.واضاف، انه”تم اطلاق رواتب الرعاية الاجتماعية لتشرين الثاني ايضا”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرشيد يعلن اطلاق رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرشيد يعلن اطلاق رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرشيد يعلن اطلاق رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).