الكاظمي: ندعم استقلالية القضاء

2021/11/02 | 17:42 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، على دعم استقلالية القضاء لتحقيق العدالة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، ان “الكاظمي اثنى على موقف مجلس القضاء الاعلى والسادة القضاة في قضية الحكم على قتلة الشهيد احمد عبد الصمد والشهيد صفاء غالي”.وقال الكاظمي بحسب البيان: “كنا واضحين امام شعبنا ومنذ بداية تشكيل الحكومة، ان قتلة الناشطين والاعلاميين والمواطنين الابرياء لن يفلتوا من العقاب وقبضة القانون”.واضاف ان “الحكومة التزمت بالوفاء للوعود التي اطلقتها امام الشعب، لاسيما ما يخص الانتخابات وتحقيق العدالة والاصلاحات الاقتصادية”.واشار الكاظمي “لاحقنا المجاميع القاتلة التي كانت متورطة بالقتل، ونجحنا في القاء القبض […]

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