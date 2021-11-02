وزير الداخلية يؤكد حرصه على استقرار ديالى ودعمها لوجستيآ

2021/11/02 | 17:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الثلاثاء، حرصه على استقرار ديالى ودعمها لوجستيا.وذكر الغانمي في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “طالما اخذت ديالى جزء كبير من التخطيط الاستراتيجي والأمني […]

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