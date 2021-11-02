في خطوة جريئة وغير قانونية.. امرأة تثبت هاتفها على المقود وتتابع فيلمًا أثناء القيادة

2021/11/02 | 17:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت امرأة بتثبيت هاتفها على عجلة القيادة، مع تشغيل فيلم أثناء القيادة على الطريق.في خطوة تعد جريئة وغير قانونية من قبل سائقة في ولاية فلوريدا الأمريكية، وتم التقاط كل ذلك بالكاميرا.

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