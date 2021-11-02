2021/11/02 | 17:45 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gP355KXjehw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رأي الأغلبية مع صادق الشمري | بانتظار قوائم المشمولين .. وزارة المالية تتحرك لتنفيذ قرار 315) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رأي الأغلبية مع صادق الشمري | بانتظار قوائم المشمولين .. وزارة المالية تتحرك لتنفيذ قرار 315) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).