2021/11/02 | 17:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الثلاثاء، أن ديالى ستبقى عصية على الإرهاب والطائفية، فيما شدد على حرص القوات الأمنية على استقرار المحافظة.

وقال الغانمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "طالما اخذت ديالى جزء كبير من التخطيط الاستراتيجي والأمني في عمل وزارة الداخلية وكنا وسنبقى حريصون على استقرار المحافظة وأمنها المجتمعي ودعمها لوجستيا بكل ما تحتاجه من أدوات تعزيز السلم الأهلي فيها".

وأضاف، "حقق ابطالنا نصرهم بمختلف تشكيلاتهم وسجلنا انتصارات على الإرهاب في ديالى وكافحت دوائرنا الاختصاصية كل الجرائم الدخيلة والواردة عبر الحدود ومصداق ذلك الاستقرار الملحوظ في ديالى خلال السنين الأخيرة".وأتم الغانمي "ديالى عصية على الإرهاب والطائفية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية: ديالى عصية على الإرهاب والطائفية.. حريصون على استقرارها) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية: ديالى عصية على الإرهاب والطائفية.. حريصون على استقرارها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).