ثورة الجوع والغضب التشرينية خلقت صحوة الوعي واليقظة لدى الشعب أفرزت نتائج الانتخابات - فلاح أمين الرهيمي

2021/11/02 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي يقال في كتب التاريخ أن أحد السلاطين استدعى مدير الشرطة العام وطلب منه منع المواطنين من قراءة وتلاوة القرآن الكريم وطلب منه الذهاب إلى المساجد والجوامع وجمع صحف القرآن الكريم منها ومنع الناس من تداولها وقراءتها وطلب منه أن تقوم مجاميع من الشرطة بالتجول في أماكن العبادة والطرقات ومراقبة واعتقال كل من يرتل ويقرأ القرآن الكريم ..



ومرت على هذه الحالة عدة أشهر وكان الناس يرتلون ويقرأون القرآن الكريم فعل ......





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