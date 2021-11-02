الفن من أجل الفن - نادية خلوف

2021/11/02 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف الفن و الأدب ليسا موقفاً سياسياً .



يمكننا توثيق الواقع من خلال رواية من خلال بطلها عن الفترة الزمنية التي كتبت فها ، كما يمكننا أن نطرب بموسيقا، أو أغنية طرب ليس فيها معنى سوى بعض كلمات الحبّ .خلطنا أوراقنا اليوم فأصبحنا نضع الفنان أو الكاتب في الغربال ، ونحكم عليه وفقاً لموقفه، أو موقعه السياسي .



لا مكان في أوطاننا لفن، أو أدب لا يجامل السلطة، أو السلطة البديلة ، ومع هذا فإن هناك من يقدّم أد ......





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