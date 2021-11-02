الحكومة تحدد موعد الإعلان عن أسماء المستحقين ضمن مبادرة السكن

2021/11/02 | 17:52 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حدد المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، موعد الإعلان عن أسماء المستحقين ضمن “مشروع داري”، فيما لفت إلى أن التدقيق بمعاملات المتقدمين على المشروع بدأ في عدة المحافظات.

وقال ناظم في المؤتمر الصحافي الأسبوعي، إن “وزارة الإعمار والإسكان شرعت بإرسال رسائل نصية للمتقدمين على مشروع داري”، لافتاً إلى أن “التدقيق بمعاملات المتقدمين على مشروع داري بدأ في بغداد ونينوى وديالى وكربلاء المقدسة والمثنى”.

وبين، أن “الإعلان عن أسماء المستحقين ضمن مشروع داري سيكون خلال ثلاثة أسابيع”.

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