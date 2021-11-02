المتحدث باسم مجلس الوزراء يعلق بشأن مشروع 'داري' ويعلن تخصيصات مالية

2021/11/02 | 18:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، الثلاثاء، موعد اعلان أسماء المستحقين ضمن مشروع داري، مشيرا إلى تخصيصات مالية لمواجهة شح المياه.

وقال ناظم، في المؤتمر الصحفي الاسبوعي اليوم، (2 تشرين الثاني 2021)، ان "وزارة الإعمار والإسكان شرعت بإرسال رسائل نصية للمتقدمين على مشروع داري".

وأضاف ان "التدقيق بمعاملات المتقدمين على مشروع داري بدأ في بغداد ونينوى وديالى وكربلاء المقدسة والمثنى".

وتابع ان "الإعلان عن أسماء المستحقين ضمن مشروع داري سيكون خلال ثلاثة أسابيع".

وأشار إلى ان "مجلس الوزراء صوت على تخصيص ثلاثة مليارات دينار لمواجهة شح المياه"، مبينا أنه "تم تخصيص ثلاثة مليارات دينار لمديرية المرور وهناك دعم للمشروع الوطني في تقديم الخدمات للمواطنين".

ولفت إلى ان "القضاء بذل جهودا بإصدار الأحكام ضد المجرمين".

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