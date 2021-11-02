الحكومة تكشف موعد الإعلان عن أسماء المستحقين ضمن مشروع

2021/11/02 | 18:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم:

القضاء بذل جهوداً بإصدار الاحكام ضد

المجرمين

ناظم: وزارة الإعمار والإسكان شرعت

بإرسال رسائل نصية للمتقدمين على مشروع

داري

ناظم: التدقيق بمعاملات المتقدمين ع

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