دعت لعدم السماح بالدوام لهذه الفئة.. الصحة تقدم طلباً للتربية يخص دوام الطلبة

2021/11/02 | 18:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء،

وزارة التربية لعدم السماح بدوام

الطالب ما لم يصطحب بطاقة اللقاح أو فحص

بي سي آر أسبوعيا.

وقال مدير الصحة العامة في الوزارة رياض

عبد الأمير لوكالة الرسمية، إن "قرار

إع

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