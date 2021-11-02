بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.. بايدن يلغي تفضيلات تجارية رئيسية لإثيوبيا

2021/11/02 | 18:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألغى الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، التفضيلات التجارية الرئيسية لإثيوبيا بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان في حملتها العسكرية في إقليم تيغراي، بحسب وكالة "فرانس برس".

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