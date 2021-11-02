بالصور… الحشد والجيش يفتشان المناطق الزراعية والبساتين شرق صلاح الدين

2021/11/02 | 18:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني نفذت قوة مشتركة من اللواء 52 بالحشد الشعبي والجيش، اليوم الثلاثاء، عملية أمنية شرق محافظة صلاح الدين.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “العملية شملت تفتيش المناطق […]

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