الحكومة تحدد موعد الإعلان عن أسماء المستحقين ضمن مشروع ’داري’ السكني

2021/11/02 | 18:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد زف المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، بشرى للمتقدمين على مشروع داري السكني.وقال ناظم في مؤتمر صحفي عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، إن “وزارة الإعمار والإسكان شرعت بإرسال رسائل نصية للمتقدمين على مشروع داري”.وأكد أن “التدقيق بمعاملات المتقدمين على مشروع داري بدأ في بغداد ونينوى وديالى وكربلاء المقدسة …

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