عمار الحكيم: طالبنا القوى المعترضة على نتائج الانتخابات بإعتماد الطرق السلمية

2021/11/02 | 18:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا كل من رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم والسفير الامريكي لدى العراق ماثيو تولر، القوى السياسية المعترضة إلى إعتماد الطرق السلمية والقانونية في المطالبة بحقوقها.

واكد الحكيم خلال لقائه تولر أهمية ان تحقق الحكومة القادمة التنمية الشاملة والإنطلاق عبر المصلحة الوطنية في علاقات العراق مع دول العالم وكذلك تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية في الجوانب الإقتصادية والخدمية.

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