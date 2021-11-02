وزارة العمل تباشر بإطلاق مبالغ الإعانة الاجتماعية لشهر تشرين الثاني

2021/11/02 | 18:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، الثلاثاء، إطلاق مبالغ الإعانة الاجتماعية لشهر تشرين الثاني.

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وأكد الوزير في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (2 تشرين الثاني 2021)، "اطلاق مبالغ الاعانة الاجتماعية لشهر تشرين الثاني الحالي (الدفعة قبل الاخيرة لعام ٢٠٢١) لاكثر من مليون و(٤٠٠) الف اسرة مستفيدة في بغداد والمحافظات بمبلغ اجمالي يصل الى اكثر من (٢٩٩) مليار دينار".

وأوضح الوزير أن "الدفعة شملت ( ٩٨٠٠٤١) أسرة يعيلها رجل بمبلغ يصل إلى أكثر من (٢٣٧) مليار دينار وكذلك شملت (٤٢٣٤١٩) أسرة تعيلها امرأة بمبلغ يصل الى اكثر من (٦٢) مليار دينار"، داعيا "الأسر المستفيدة الى التوجه لمنافذ الصرف لاستلام مبالغ الاعانة".

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