"كفى هراء".. الناشطة غريتا ثانبيرغ تتظاهر خارج COP26

2021/11/02 | 18:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خارج قمة المناخ للأمم المتحدة COP26، اجتمعت الناشطة المناخية غريتا ثونبرج مع حشود من المتظاهرين وانتقدت قادة العالم الذين حضروا المؤتمر لعدم قيامهم بما يكفي لمعالجة أزمة المناخ.

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