باريس سان جيرمان يرفض طلبا لراموس

2021/11/02 | 18:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ذكر برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني الشهير، أن إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي رفضت طلبا من الإسباني سيرخيو راموس بالسماح له بالمشاركة في إحدى المباريات مع الفريق في وقت سابق.

وأشار البرنامج إلى أن مسؤولي سان جيرمان رفضوا هذا الأمر، وطالبوا راموس بأن يظل هادئا، لحين الحصول على الموافقة الطبية بشأن عودته إلى المباريات.

وانتقل راموس إلى سان جيرمان الصيف الماضي، في صفقة مجانية، عقب انتهاء عقده مع ريال مدريد، لكنه لم يشارك في أي مباراة رسمية مع باريس حتى الآن، بسبب الإصابة.

وذكرت العديد من التقارير أمس الاثنين، أن سان جيرمان يخطط لفسخ عقد راموس من طرف واحد، لعدم استفادة الفريق من خدماته حتى الآن، بالإضافة إلى أن الأطباء يتوقعون عدم قدرة اللاعب على استعادة حالته البدنية التي كان عليها مع النادي الملكي.

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