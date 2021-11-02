2021/11/02 | 18:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد عضوٍ المكتب السياسي لحركة بابليون، دريد جميل، اليوم الثلاثاء، لسنا جزءاً من أي تحالف في الوقت الحاضر.وذكر دريد في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، “نحن في بابليون خولنا الأشخاص […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حركة بابليون: لسنا جزءاً من أي تحالف في الوقت الحاضر المركز الخبري الوطني.

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