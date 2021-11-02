تحديد ساعات حظر التجوال في قضاء المقدادية

2021/11/02 | 18:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

قائممقام قضاء المقدادية وكالة( 40كم شمال شرق بعقوبة) حاتم التميمي: اعادة فرض حظر التجوال في قضاء المقدادية ابتداء من 6 مساء ولغاية 6 صباحا مع اعطاء مرونة في التعامل مع الحالات الانسانية واوضح بان الحظر هو لدواعي امنية.

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