حركة بابليون : لسنا جزءاً من اي تحالف في الوقت الحاضر

2021/11/02 | 18:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت حركة / بابليون / انها ليسـت جزءاً من اي تحالف في الوقت الحاضر .وذكر عضوٍ المكتب السياسي للحركة ، المرشح الفائز دريد جميل ، في بيان صحفي ، "نحن في بابليون ، خولنا الاشخاص الذين يتفاوضون باسمنا، وليس لاحد حق التحدث او التفاوض باسمنا ".واضاف :" لسنا جزءاً من اي تحالف في الوقت الحاضر ، وقيادة الحركة واعضاؤها هم وحدهم المخولون بالكلام باسمها "./انتهى5

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