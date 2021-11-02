قائمة بالفظائع التي ارتكبتها السلطات الأمريكية 18 - طلال الربيعي

2021/11/02 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طلال_الربيعي في عام 1890، قتل الجنود الأمريكيون 150-300 شخص (بما في ذلك 65 امرأة و 24 طفلاً) في Wounded Knee (19-26 شخصًا، بما في ذلك امرأتان وأحد عشر طفلاً.) في محمية لاكوتا باين ريدج الهندية في ولاية ساوث داكوتا الأمريكية.Pine Ridge Indian Reservationttps://en.wikipedia.org/wiki/Pine_Ridge_Indian_Reservation كما قُتل 25 جنديًا، وأصيب 39 بجروح (توفي 6 من الجرحى لاحقًا).



تم منح ما لا يقل عن عشرين ......





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