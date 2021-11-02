ظهور 3 رجال مسلحين داخل مستشفى بكابول تعرض لانفجارين

2021/11/02 | 18:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شوهد ثلاثة رجال مسلحين داخل مجمع مستشفى داوود خان العسكري في كابول، وذلك بعد انفجارين هزا المنطقة، بحسب مقطع فيديو نُشر على فيسبوك وحصلت عليه CNN.

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