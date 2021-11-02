المبعوث الأميركي في إثيوبيا يحذر متمردي “تيغراي” من التحرك نحو العاصمة الإثيوبية

2021/11/02 | 18:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مجلس الوزراء الإثيوبي حالة طوارئ في جميع أنحاء البلاد بعدما سيطر متمردو جبهة تحرير شعب تيغراي على مدينتين رئيسيتين في محاولة للتقدم نحو العاصمة على ما يبدو، كما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وذكرت وكالة فرانس برس أن حالة الطوارئ تهدف إلى حماية المدنيين من الفظائع التي ترتكبها جماعة جبهة تحرير شعب تيغراي الإرهابية في أجزاء عدة من البلاد.

من جانبها، حذّرت الولايات المتحدة متمردي جبهة تحرير شعب تيغراي من التقدم نحو أديس أبابا بعد تحقيق مكاسب ميدانية في شمالي العاصمة الإثيوبية وحضت على إجراء محادثات بدلا من ذلك.



وقال جيفري فيلتمان المبعوث الأميركي الخاص إلى القرن الإفريقي في معهد السلام الأميركي، إن بلاده تعارض أي تحرك لجبهة تحرير شعب تيغراي إلى أديس ابابا.

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