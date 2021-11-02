مفوضية الانتخابات تعلن الانتهاء من عد وفرز محطات ذي قار وصلاح الدين

2021/11/02 | 18:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الانتهاء من عد وفرز محطات محافظتي ذي قار وصلاح الدين.

وذكرت المفوضية في بيان أنها انتهت من العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في محافظتي ذي قار وصلاح الدين، بحضور ممثلي المرشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين.

وأضاف، أن نتيجة عملية العد والفرز اليدوي لمحطات هاتين المحافظتين سترفع إلى مجلس المفوضين، لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنها في ضوء الإجراءات المتبعة، ولفت بيان المفوضية إلى أنه يوم غد الأربعاء، سيشهد عملية عد وفرز محطات محافظة البصرة.

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