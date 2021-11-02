الجبير: نتطلع الى تشكيل حكومة تحافظ على الأمن والاستقرار العراقي

2021/11/02 | 18:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اشاد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير بالانتخابات العراقية، وقال ان بلاده تطلع الى تشكيل حكومة تحافظ على الأمن والاستقرار في العراق.

واكد الجبير خلال لقائه السفير العراقي لدى الرياض ان الانتخابات حظيت بترحيب عراقي وعربي ودولي، مشددا على ضرورة تسريع المشاريع الخاصة بالربط الكهربائي بين العراق والمملكة والشروع في تشييد المدينة الرياضية المهداة من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اضافة الى انجاز جميع مخرجات أعمال المجلس التنسيقي العراقي السعودي.

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