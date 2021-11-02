المفوضية تعلن انتهاء عد وفرز محطات محافظتين جديدتين

2021/11/02 | 18:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، عن الانتهاء من عد وفرز محطات محافظتي ذي قار وصلاح الدين، وذلك في سابع أيام حسم ملف الطعون.

وقالت المفوضية في بيان، إنها تعلن “الانتهاء من العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في محافظتي ذي قار وصلاح الدين، بحضور ممثلي المرشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين”، مشيرة إلى أن “نتيجة عملية العد والفرز اليدوي لمحطات هاتين المحافظتين سترفع إلى مجلس المفوضين؛ لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنها في ضوء الإجراءات المتبعة”.

وبينت، أن “يوم غد الأربعاء، سيشهد عملية عد وفرز محطات محافظة البصرة”.

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