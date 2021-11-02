بينها يخص العائلات الفقيرة.. الحكومة العراقية تتخذ 5 قرارات جديدة (فيديو)

2021/11/02 | 19:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية

الثانية والأربعين لمجلس الوزراء، جرى

فيها بحث مستجدات الأوضاع العامة

للبلاد، فضلاً عن مناقشة الموضوعات

المدرجة على جدول الأعمال،

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