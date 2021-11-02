جرائم كربلاء تلقي القبض على احد سراق محال اجهزة الموبايل

2021/11/02 | 19:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة كربلاء، الثلاثاء،

القبض على احد سراق محال اجهزة الموبايل

في المحافظة.

وقالت القيادة، في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "حصلت بالاونه الاخيره

مجموعة سرقات لمحال بيع اجهزة الموبايل

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