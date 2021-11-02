الحكومة تخصص 3 مليارات للموارد من أجل صيانة محطات الضخ ومعالجة انخفاض مناسيب المياه

2021/11/02 | 19:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

خصصت وزارة المالية، الثلاثاء، ثلاثة مليارات دينار إلى وزارة الموارد المائية لتشغيل مشاريع الري والبزل، وصيانة محطات الضخ وتنظيف المحطات.

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ووفقا لبيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء، تلقى "ناس" نسخة منه، (2 تشرين الثاني 2021)، فإن "مجلس الوزراء قرر قيام وزارة المالية بتخصيص (3000000000) دينار، فقط ثلاثة مليارات دينار، من احتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021، إلى وزارة الموارد المائية/ الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل، لغرض صيانة محطات الضخ وتنظيف وتطهير المآخذ الخاصة بالمحطات لمعالجة الانخفاض بمناسيب المياه بسبب الشحة، استناداً إلى أحكام المادة (5) من قانون الموازنة الاتحادية العامة للسنة المالية/2021".

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