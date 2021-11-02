مصدر يكشف عن إجراء تغييرات في الهيئة السياسية للتيار الصدري

2021/11/02 | 19:15 - المصدر: بغداد اليوم

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مصدر في التيار الصدري:

تكليف احمد المطيري رئيسا للهيأة السياسية للتيار الصدري بدلاً من نصار الربيعيتكليف نصار الربيعي نائباً اول لرئيس الهيأة السياسية للتيار الصدريتكليف نبيل الطرفي نائباً ثاني لرئيس الهيأة السياسية للتيار الصدري

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