2021/11/02 | 19:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائممقام قضاء في ذي قار يستقيل بعد 20 يوماً من تكليفه

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